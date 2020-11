Red 16:12 Commissione Bilancio: audizione per Alessandra Zedda La Commissione Bilancio, presieduta dal consigliere regionale del Gruppo Misto Valerio de Giorgi, ha approvato, a maggioranza, il parere numero 97 (Por Fse 2014-2020. Adozione di una riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto dell´emergenza Covid-19)







L’assessora regionale del Lavoro Alessandra Zedda, sentita ieri pomeriggio (giovedì) in audizione, ha spiegato che «con questa delibera abbiamo dovuto riprogrammare delle risorse a seguito anche di ciò che abbiamo stanziato per la legge 22 del 2020, in relazione al Fondo sociale europeo». L’esponente della Giunta Solinas ha spiegato che il Fondo ha molti paletti, tra i quali quello che prevede la coerenza tra la somma stanziata e i progetti realizzati e ciò che potrà essere certificato. Impone, inoltre, delle percentuali che devono essere sempre rispettate tra i vari obiettivi tematici. Tra gli interventi rifinanziati, citati dall’assessore: il Fondo social impact investing, l'avviso Destinazione Sardegna lavoro 2020 (3,5milioni che si aggiungono alla dotazione di 15milioni) “dedicato alla filiera turistica”, ma anche l’avviso Tvb Sardegna Lavoro, che comprende tirocini, voucher e bonus (400mila euro).



«L’altra azione che abbiamo potuto fare – ha proseguito l’assessore Zedda - è quella relativa a interventi in favore dei lavoratori rimasti scoperti da ogni tipo di sostegno al reddito», sottolineando poi che la rimodulazione andrà a finanziare bandi già attivi. I consiglieri di Minoranza, al momento della votazione, si sono astenuti. Il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda ha ribadito all'assessore la richiesta di avere un resoconto della ricaduta degli interventi finora attuati dalla Giunta.



