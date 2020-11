Red 14:41 Arrestato latitante ricercato da oltre due anni Nella tarda serata di giovedì, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro, con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno fatto irruzione in un’abitazione di Oliena, dove hanno rintracciato il 31enne orgolese Salvatore Sulas, latitante dal 19 aprile 2018, poiché ricercato per l’esecuzione di una misura cautelare in carcere



OLIENA -Nella tarda serata di giovedì, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro, con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno fatto irruzione in un’abitazione di Oliena, dove hanno rintracciato il 31enne orgolese Salvatore Sulas, latitante dal 19 aprile 2018, poiché ricercato per l’esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminare di Nuoro, su richiesta della locale Procura, coordinata da Ghironi, per reati in materia di stupefacenti ed estorsione commessi tra il 2016 e il 2017. Il blitz si è concluso in pochi minuti, senza che l'uomo abbia avuto la possibilità di fuggire o opporre resistenza.



Sulas è stato sorpreso in compagnia di una ragazza del luogo, che è stata poi segnalata in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Nuoro per il reato di favoreggiamento personale e le cui operazioni di convalida, richieste dal sostituto procuratore Belfiori, verranno celebrate nei prossimi giorni. L'orgolese è stato accompagnato nel carcere di Nuoro, dove attenderà di essere interrogato dal gip per le prescritte operazioni di garanzia. L’attività si inserisce in un’ampia attività info-investigativo predisposta dai militari del Comando provinciale di Nuoro per la localizzazione e cattura del latitante orgolese Graziano Mesina irreperibile dalla sera del 2 luglio.