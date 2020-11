Red 23:26 Bonus idrico integrativo: regolamento approvato Il Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas ha approvato il regolamento per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo 2020 per l’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro mercoledì 30 dicembre







L’agevolazione è rivolta alle cosiddette “utenze deboli”, in condizioni socio-economiche di disagio dimostrabili attraverso l’Isee ordinario. Sulla base delle soglie di reddito individuate dal Comitato, si ha diritto uno sconto in bolletta pari a 25euro per ogni componente del nucleo familiare per i redditi Isee al di sotto della soglia di 9mila euro; 20euro per ogni componente del nucleo per i redditi Isee da 9mila fino alla soglia di 20mila euro. Lo sconto in bolletta sarà applicato nella prima bolletta utile di Abbanoa a tutti gli utenti diretti e indiretti che ne hanno diritto.



Le richieste dovranno essere inviate entro mercoledì 30 dicembre ai Comuni di residenza cui spetta il compito di raccogliere le istanze e individuare gli aventi diritto utilizzando la modulistica in allegato al regolamento. All’istanza di ammissione al beneficio dovranno essere allegati un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, una bolletta a cui si riferisce l’utenza per cui si richiede l’agevolazione e la copia dell’attestazione dell’Isee ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda. A partire dalla prossima settimana, saranno disponibili sul sito internet dell'Egas e nei Comuni i moduli di richiesta del bonus. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web protocoll@egas.sardegna.it. Commenti CAGLIARI – Il Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas ha approvato il regolamento per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo 2020 per l’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa. L’agevolazione è aggiuntiva rispetto al bonus nazionale riconosciuto da Arera. A disposizione ci sono 2milioni di euro suddivisi tra i Comuni in proporzione alla popolazione e in base alla loro estensione territoriale.L’agevolazione è rivolta alle cosiddette “utenze deboli”, in condizioni socio-economiche di disagio dimostrabili attraverso l’Isee ordinario. Sulla base delle soglie di reddito individuate dal Comitato, si ha diritto uno sconto in bolletta pari a 25euro per ogni componente del nucleo familiare per i redditi Isee al di sotto della soglia di 9mila euro; 20euro per ogni componente del nucleo per i redditi Isee da 9mila fino alla soglia di 20mila euro. Lo sconto in bolletta sarà applicato nella prima bolletta utile di Abbanoa a tutti gli utenti diretti e indiretti che ne hanno diritto.Le richieste dovranno essere inviate entro mercoledì 30 dicembre ai Comuni di residenza cui spetta il compito di raccogliere le istanze e individuare gli aventi diritto utilizzando la modulistica in allegato al regolamento. All’istanza di ammissione al beneficio dovranno essere allegati un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, una bolletta a cui si riferisce l’utenza per cui si richiede l’agevolazione e la copia dell’attestazione dell’Isee ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda. A partire dalla prossima settimana, saranno disponibili sul sito internet dell'Egas e nei Comuni i moduli di richiesta del bonus. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web protocoll@egas.sardegna.it.