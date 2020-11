Cor 14:54 Crolla balcone, un morto a Pirri Tragedia a Pirri, dove un balcone è crollato in via Tamburino Sardo travolgendo due operai. Uno di loro è rimasto ucciso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell´ordine







Sulla dinamica della tragedia stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cagliari e gli specialisti del Nucleo Ispettorato del lavoro. I militari dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause del crollo improvviso del balcone.



Non è chiaro se i due lavoratori stessero utilizzando il martello pneumatico per rimuovere la pavimentazione del cortile o se stessero lavorando proprio sul balcone che li ha travolti. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Commenti CAGLIARI - Tragedia a Pirri, dove un balcone è crollato in via Tamburino Sardo travolgendo due operai. Uno di loro è rimasto ucciso. La vittima è il titolare dell'impresa, l'altra persona coinvolta nel crollo è suo nipote.Sulla dinamica della tragedia stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cagliari e gli specialisti del Nucleo Ispettorato del lavoro. I militari dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause del crollo improvviso del balcone.Non è chiaro se i due lavoratori stessero utilizzando il martello pneumatico per rimuovere la pavimentazione del cortile o se stessero lavorando proprio sul balcone che li ha travolti. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine.