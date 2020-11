Cor 10:20 Sanità, Consiglio compatto: richieste a Cagliari «Sanità, pagina importante per Alghero»

Mulas sferzante: Basta pezze, uniti sulla sanità Richieste chiare e nette quelle che arriveranno a Cagliari. Consiglio unanime nonostante un iniziale tentativo del sindaco di rimandare la votazione. Decide la conferenza di capigruppo in accordo tra maggioranza e minoranze. Assente l´assessore alla Sanità. Leggi il documento integrale



Covid-19. Così il consiglio comunale di Alghero, con votazione unanime nella serata di lunedì, constata l'esigenza di aumentare la dotazione di medici e infermieri e valutata l'opportunità di tutelare il diritto alla salute degli algheresi e dei cittadini del distretto, impegna formalmente il sindaco a rappresentare a Cagliari le forti richieste del territorio.



«La necessità di rispettare il Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera approvato dal Consiglio Regionale il 25.10.2017, che prevede l’apertura di una terapia intensiva polispecialistica e postoperatoria nell’ospedale civile di Alghero, in via definitiva e nell’ambito di una programmazione fondamentale per rendere Alghero DEA di I livello e così come previsto anche dall'art 18 dalla legge regionale 11 Settembre 2020, n° 24»; «richiedere all’Assessore Regionale della Sanità e ai vertici dell’Azienda Sanitaria la necessità di avere almeno altri 8 anestesisti in grado di reggere la terapia intensiva del Civile e la semi-intensiva del Marino»:



Ed ancora: «richiedere ai vertici dell’Azienda Sanitaria di aprire le sale operatorie al terzo piano del Civile già adeguatamente ristrutturate e messe in sicurezza; richiedere ai vertici dell'Azienda Sanitaria e del Distretto Sanitario di Alghero di dotare personale medico adeguato il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica». Maggioranza e minoranza, insieme, votano il documento nonostante una sostanziale richiesta di rinvio da parte del sindaco Mario Conoci. A parte il capogruppo di NcA, Antonello Muroni però, anche i referenti di Forza Italia (Camerada), Fratelli d'Italia (Mulas), gruppo Misto (Pulina) e Udc (Ansini) si esprimono per addivenire al documento unitario.



