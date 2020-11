Christian Mulas: Basta pezze, uniti sulla sanità

15/11/2020 Nuovo decesso Covid al Cra di Alghero 87enne muore dopo aver stazionato alcuni giorni al Pronto soccorso dell´ospedale Civile. Si aggrava il bilancio all´interno del Centro residenziale Anziani a Fertilia. Attualmente ricoverato un terzo anziano

video 15:35 A Sassari pugno di ferro: positivi oltre quota 500 Nel capoluogo provinciale, venerdì si sono contati 529 casi positivi che, a oggi, sono calati di sette unità. Trenta i ricoverati nel Reparto di Terapia intensiva (uno in meno rispetto al 13 novembre). Le immagini della conferenza stampa del sindaco Nanni Campus

11:39 «Sanità, pagina importante per Alghero» «Abbiamo fatto bene a non cedere ai tentativi di rinviare il voto e ringraziamo i consiglieri di maggioranza che hanno preferito l’unità alla divisione o al rinvio»

16:49 Covid, 411 positivi e 6 vittime nell'isola Resta invariato il numero dei pazienti (510) attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 63 (+3) i pazienti in terapia intensiva

16/11/2020 «Vaccini pediatrici sospesi ad Alghero» L´allarme è stato lanciato dai consiglieri comunali dei Gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, Futuro Comune, Per Alghero e Partito democratico, che chiedono che «Si trovi una soluzione per le famiglie»

10:31 Covid e Alghero in House: il ringraziamento dei lavoratori Dopo i controlli relativi al Coronavirus, i dipendenti della società partecipata del Comune di Alghero hanno voluto ringraziare la direttrice Sarah Ceccotti, l´assessore competente Antonello Peru e il presidente del Cda Gennaro Monte «per il lavoro svolto»

21:08 Giornata mondiale prematurità: Aou Sassari si colora di viola Oggi e domani, la facciata della Palazzina Bompiani sarà illuminata. Nell´anno delle restrizioni per il Covid-19, il personale della Neonatologia e Tin lancia un messaggio di speranza con una lettera indirizzata idealmente a tutti i bambini nati troppo presto

16/11/2020 Civile e Marino, 10 milioni per Alghero Lo sblocco dei finanziamenti regionali lo aveva annunciato qualche giorno fa su Alguer.it e puntualmente è arrivato: avviati i lavori e acquistati i macchinari per l´ammodernamento, adeguamento strutturale, diagnostica e sicurezza dei due nosocomi algheresi

16:47 «Pronto soccorso di Sassari trasformato in Covid» Accesa protesta dei sindacati. «Necessarie urgenti soluzioni o scenderemo in piazza. Una di queste è quella di fare intervenire il personale specializzato dell’Esercito in grado di mobilitarsi in 48 ore»

16/11/2020 Usca Sassari: tamponi e visite domiciliari Negli ultimi quindici giorni, i medici e gli infermieri che compongono le due Unità speciali di continuità assistenziale del Distretto di Sassari hanno effettuato 366 visite domiciliari ed eseguito 1.824 tamponi rino-faringei. A questi, si aggiungono oltre 150 prelievi ematici

14/11/2020 Sanità nel nord Sardegna: mozione in Consiglio regionale «A differenza di quanto sostenuto dal presidente e dall’assessore nelle settimane scorse e nella loro conferenza stampa, la situazione non è per niente sotto controllo» sottolinea il consigliere dei Progressisti Gianfranco Satta, primo firmatario del documento sottoscritto dai gruppi di Opposizione