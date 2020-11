video Cor 12:05 Plastica, volontari in spiaggia: Foto Giornata ecologica sabato scorso sul litorale di Alghero per numerosi volontari e associazioni del territorio. Raccolti dalla spiaggia numerosi sacchi di plastica. Le foto dell´iniziativa



Commenti ALGHERO - “Appuntamento di raccolta della plastica in spiaggia”. Questo il titolo della giornata di sensibilizzazione svoltasi sabato 14 novembre nel tratto di costa compreso tra Fertilia e la pineta di Maria Pia ad Alghero. Raccolti dalla spiaggia numerosi sacchi di plastica trasportati dal mare. Hanno partecipato all'iniziativa gli operatori e i beneficiari del Progetto di seconda accoglienza SIPROIMI “Junts” del Comune di Alghero e della Onlus GUS “G. Puletti” di Macerata, insieme a volontari e ai membri dell'associazione escursionistica Asd Areste. Guarda e condividi il video su Alguer.tv