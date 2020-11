Red 14:34 Eccidio 1945: il carcere di Alghero ricorda i suoi eroi Questa mattina, si è tenuta nel cimitero cittadino Alghero la cerimonia per il 74esimo anniversario dell´eccidio del 1945, in cui persero la vita cinque appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, «barbaramente trucidati durante la rivolta all´interno della Casa di reclusione e nel tentativo di impedire l´evasione di massa dei detenuti»







Nella foto: un momento della cerimonia Commenti ALGHERO – Questa mattina (mercoledì), si è tenuta nel cimitero di Alghero la cerimonia per il 74esimo anniversario dell'eccidio del 1945, in cui persero la vita cinque appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, «barbaramente trucidati durante la rivolta all'interno della Casa di reclusione e nel tentativo di impedire l'evasione di massa dei detenuti». Il direttore della casa di reclusione di Alghero Elisa Milanesi e il comandante del Reparto di Polizia penitenziaria Antonello Brancati, con una rappresentanza del Corpo di Polizia penitenziaria, hanno deposto una corona d'alloro, benedetta dal cappellano della Casa di reclusione, sotto le lapidi e la targa commemorativa del personale «nell'adempimento del proprio dovere». La cerimonia si è tenuta seguendo le limitazioni imposte dalla normativa emergenziale per la prevenzione dal Covid-19.Nella foto: un momento della cerimonia