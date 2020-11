Red 13:08 Sicurezza 131: interrogazione al Governo «Il Governo velocizzi l´eliminazione degli incroci a raso e faccia chiarezza sui lavori di messa in sicurezza. Presentata un´interrogazione parlamentare», annunciano il deputato Salvatore Deidda e il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Mura, esponenti di Fratelli d´Italia







«Nel maggio 2018, sono stati stipulati contratti di lavoro dal valore di 135milioni, come risulta anche dalla comunicazione dell’Anas pubblicata sul sito istituzionale, per la trasformazione delle intersezioni a raso sulla Ss131 ma, ancora oggi, nulla è stato realizzato. Dovrebbero essere previsti anche lavori di adeguamento delle corsie specializzate degli svincoli già esistenti – proseguono i membri di FdI - la predisposizione dell’illuminazione in prossimità dei medesimi, nonché la realizzazione di piazzole di sosta e della viabilità di servizio per l’accesso ai fondi presenti lungo il percorso».



«Appare necessario, inoltre - sostengono Deidda e Mura - intervenire prontamente per l'eliminazione dell'incrocio a raso esistente in prossimità del Comune di Paulilatino, al km120, teatro di numerosi incidenti, anche mortali, per la cui realizzazione un comitato spontaneo ha anche lanciato una petizione già sottoscritta da oltre mille persone nell'arco di una settimana». «Per tali motivi - conclude il deputato - ho presentato un'interrogazione parlamentare al Governo per chiedere velocità e chiarezza sullo stato dei lavori di messa in sicurezza della Ss131».