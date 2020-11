Red 11:42 Ex discariche: 2milioni per le bonifiche L’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis illustra lo stanziamento di 1.920.000euro per attività di caratterizzazione, analisi di rischio e interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati







Sono state censite 404 discariche monocomunali, delle quali cinquantanove di alta e 134 di media priorità: quindici siti si trovano nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, novantuno nella provincia di Sassari, 105 nella provincia del Sud Sardegna, 106 nella provincia di Nuoro e ottantasette nella provincia di Oristano. Al Comune di Budoni (discarica Punta Arasolu) sono stati assegnati 80mila euro, a Fluminimaggiore (Sa Truba de is Paras) 30mila, a Serrenti (Bruncu Laccus) 40mila, a Talana (Costa'e Oddala, Iloé) 42.500euro, a Bitti (Sa Pruna) 25mila, a Santu Lussurgiu (Sos Lovros) 60mila, a San Giovanni Suergiu (azienda agricola Inps Munari) 78.500euro, a Narcao (Riu Mannu, Riu Canai) 40mila, a Palau (Scopa) 76mila, a Luras (Ladas, Bidoru) 28mila, a Mogoro (Cortiaccia) 40mila, a Domusnovas (Su Nuargi, Su Pranu Pirastu) 87mila, a Esterzili (San Sebastiano) 115mila, a Torralba (Tulde, Bucca e Porcu) 60mila, a Villasor (discarica Clarosu) 73mila, a Norbello (Perdu Cossu) 40mila, a Trinità D'Agultu (Li Scopi) 22mila, a Illorai (Lettere) 70mila, a Santa Teresa Gallura (Sarra Curichena) 159mila, a Vallermosa (Terra sa Cresia) 112mila, a Domus De Maria (Rodedda, S'Accorradoxu) 80mila, a Ovodda (Filuleri, Su Logareo) 40mila, a Villagrande Strisaili (Baccu e Stitza, Pilurthoe) 10mila, a Maracalagonis (Monte Scala Barralis) 10mila e a Porto Torres (Monte Rosè) 252mila.



Al Comune di Galtellì (discarica Ponte Bartara), che aveva già beneficiato di un finanziamento di 300mila euro nel 2019 per un intervento di bonifica di particolare criticità, è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 250mila euro per dare completa copertura finanziaria all’intervento e poter dar corso al procedimento di gara ad evidenza pubblica. Mentre, il Comune di La Maddalena, che ha già beneficiato di un finanziamento di 300mila euro nel 2019 per un intervento di bonifica e messa in sicurezza (importo complessivo stimato in 500mila euro), ha fornito un cronoprogramma finanziario che differisce al 2021 la necessità dell’integrazione del finanziamento.



Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis Commenti CAGLIARI - «Le ex discariche di rifiuti solidi urbani dismesse costituiscono potenziali e pericolose sorgenti di contaminazione dell’ambiente. Perciò, tenuto conto delle priorità indicate nel “Piano regionale della bonifica delle aree inquinate”, approvato nel 2019, delle richieste dei Comuni e dei programmi di spesa finora realizzati, abbiamo individuato i siti da finanziare per proseguire nella fase di bonifica». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, illustrando lo stanziamento di 1.920.000euro per attività di caratterizzazione, analisi di rischio e interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.Sono state censite 404 discariche monocomunali, delle quali cinquantanove di alta e 134 di media priorità: quindici siti si trovano nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, novantuno nella provincia di Sassari, 105 nella provincia del Sud Sardegna, 106 nella provincia di Nuoro e ottantasette nella provincia di Oristano. Al Comune di Budoni (discarica Punta Arasolu) sono stati assegnati 80mila euro, a Fluminimaggiore (Sa Truba de is Paras) 30mila, a Serrenti (Bruncu Laccus) 40mila, a Talana (Costa'e Oddala, Iloé) 42.500euro, a Bitti (Sa Pruna) 25mila, a Santu Lussurgiu (Sos Lovros) 60mila, a San Giovanni Suergiu (azienda agricola Inps Munari) 78.500euro, a Narcao (Riu Mannu, Riu Canai) 40mila, a Palau (Scopa) 76mila, a Luras (Ladas, Bidoru) 28mila, a Mogoro (Cortiaccia) 40mila, a Domusnovas (Su Nuargi, Su Pranu Pirastu) 87mila, a Esterzili (San Sebastiano) 115mila, a Torralba (Tulde, Bucca e Porcu) 60mila, a Villasor (discarica Clarosu) 73mila, a Norbello (Perdu Cossu) 40mila, a Trinità D'Agultu (Li Scopi) 22mila, a Illorai (Lettere) 70mila, a Santa Teresa Gallura (Sarra Curichena) 159mila, a Vallermosa (Terra sa Cresia) 112mila, a Domus De Maria (Rodedda, S'Accorradoxu) 80mila, a Ovodda (Filuleri, Su Logareo) 40mila, a Villagrande Strisaili (Baccu e Stitza, Pilurthoe) 10mila, a Maracalagonis (Monte Scala Barralis) 10mila e a Porto Torres (Monte Rosè) 252mila.Al Comune di Galtellì (discarica Ponte Bartara), che aveva già beneficiato di un finanziamento di 300mila euro nel 2019 per un intervento di bonifica di particolare criticità, è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 250mila euro per dare completa copertura finanziaria all’intervento e poter dar corso al procedimento di gara ad evidenza pubblica. Mentre, il Comune di La Maddalena, che ha già beneficiato di un finanziamento di 300mila euro nel 2019 per un intervento di bonifica e messa in sicurezza (importo complessivo stimato in 500mila euro), ha fornito un cronoprogramma finanziario che differisce al 2021 la necessità dell’integrazione del finanziamento.Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis