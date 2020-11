Red 23:26 Strutture abusive: denunciato 55enne Ieri, a Ozieri, in regione Salighes, i Carabinieri del Nucleo Operativo ecologico hanno deferito in stato di libertà un uomo per aver realizzato e utilizzato abusivamente un canile, una grande porcilaia, una stalla per l´allevamento di ovini, un pollaio e un deposito attrezzi



OZIERI - Ieri (mercoledì), a Ozieri, in regione Salighes, i Carabinieri del Nucleo Operativo ecologico hanno deferito in stato di libertà un 55enne per aver realizzato e utilizzato abusivamente un canile, una grande porcilaia, una stalla per l'allevamento di ovini, un pollaio e un deposito attrezzi. Inoltre, è stato riscontrato lo smaltimento illecito di rifiuti liquidi delle deiezioni zootecniche sul suolo. Il proprietario ha immediatamente avviato le pratiche per procedere alla demolizione dei manufatti.