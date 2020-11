Red 10:34 Edizione speciale per Lo petit princip L´edizione in algherese, consegnata dall´Omnium cultural de l´Alguer al Parco naturale regionale di Porto Conte è stata pubblicata in occasione dei 120 anni dalla nascita dell´autore Antoine De Saint-Exupery







L'Òmnium ha voluto realizzare questa pubblicazione soprattutto per far sì che i visitatori del “Mase-Museo Antoine de Saint-Exupéry”, ubicato all'interno della Torre Nova di Porto Conte, e tutti i collezionisti e appassionati, abbiano a disposizione l'opera più conosciuta dello scrittore lì celebrato, tradotta nella lingua del luogo che Saint-Exupery ha frequentato. L'aviatore, oltre che scrittore, nel 1944 faceva parte della squadriglia francese del Gruppo di Ricognizione aerea II/33, con base nell'aeroporto militare di Fertilia, e che, per circa tre mesi, fino al 18 agosto di quell'anno, aveva abitato in una casa vicino alla Torre Nova. E quel legame con il territorio, anche se solo idealmente, continua fino ai nostri giorni.



Oltre che con il Mase, il Parco di Porto Conte i l'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, celebrano Saint-Exupéry e Il piccolo principe all'interno della Casa del Parco con un'esposizione artistica permanente e con una aula didattica multimediale. L'edizione speciale de Lo petit príncip è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e alla convenzione stipulata tra l'Òmnium e il Parco di Porto Conte, e si può trovare, oltre che al Mase, nelle librerie di Alghero.