Red 17:12 «Trasversale sarda strategica contro l´isolamento» La predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della documentazione per la procedura di Valutazione di impatto ambientale è stata affidata a "Opere e infrastrutture della Sardegna"







«Il sistema infrastrutturale della Sardegna richiede un forte investimento finanziario per superare l’attuale situazione di forte squilibrio nel contesto nazionale ed è in quest’ottica che si sta muovendo l’attività della Regione – spiega Frongia - Una delle principali criticità del sistema stradale della Sardegna è costituita dall'assenza di un itinerario trasversale che realizzi collegamenti efficaci tra l'Oristanese e l'Ogliastra. Proprio per colmare le lacune nei collegamenti tra i territori, l'Assessorato dei Lavori pubblici ha avviato da tempo una serie di attività di studio e progettazione delle opere necessarie alla realizzazione dell’itinerario stradale che colleghi Oristano e Tortolì, affidati ora alla società in house». Opere e infrastrutture della Sardegna avrà il compito di procedere alla definizione progettuale di tutti gli interventi lungo l'itinerario Oristano-Tortolì attraverso la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che, tenendo conto degli studi già esistenti e delle progettazioni in corso, individui le caratteristiche dell'intervento sulla base dell’assetto territoriale e vincolistico esistente.



«Si tratta di un ulteriore tassello verso la realizzazione di un’opera che, una volta completata, inciderà positivamente sui tempi di percorrenza e rappresenterà il massimo della sicurezza stradale garantendo il miglioramento delle connessioni del versante sud del Gennargentu», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. La Trasversale sarda collegherà le coste ovest ed est dell'Isola. L’obiettivo è quello di creare una connessione veloce e sicura tra Oristano e Tortolì, mettendo direttamente in comunicazione la Strada statale 131 alla Ss125 senza necessariamente passare, come avviene oggi, da Nuoro o da Cagliari. Si procederà all'adeguamento della viabilità esistente tra Oristano e Allai (nel territorio della Provincia di Oristano) e alla realizzazione di un tracciato prevalentemente in variante, tra Allai e Tortolì, nel tratto che si sviluppa nella Provincia di Nuoro. L’importo stimato dell’intervento è pari a 450milioni di euro.



