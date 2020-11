Cor 15:40 Rally fuori dal cartellone regionale Clamorosa esclusione dal cartellone dei grandi eventi sportivi regionali per l´annualità 2020 per il Rally Italia Sardegna svoltosi ad Alghero. L´assessorato regionale al Turismo motiva l´esclusione con alcune incongruenze presenti nella domanda



Wrc 2020 nella città di Alghero. L'Aci Italia, l'ente che coordina l'organizzazione mondiale della tappa sarda del mondiale automobilistico è tagliata fuori dai finanziamenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per i grandi eventi.



Nel cartellone pubblicato questa mattina, infatti, il Rally Italia Sardegna risulta tra i grandi eventi sportivi «non finanziabili». All'origine di tutto ci sarebbero alcune incongruenze di natura tecnica sulla domanda presentata lo scorso 22 ottobre.



Problemi di natura amministrativa e contabile. La domanda infatti - secondo quanto riportato nell'istanza pubblicata dalla Regione Sardegna a valere sulla L.R.7/1955, annualità 2020 - sarebbe mancante della certificazione che attesti la visibilità mediatica della manifestazione, oltre a scostamenti non accettabili sul preventivo finanziario. Inutile sottolineare come il mancato finanziamento regionale possa compromettere la sostenibilità economica dell'evento presentato nella sede della Regione Sardegna lo scorso mese di agosto [ Commenti ALGHERO - Doccia fredda per l'organizzazione mondiale del Rally Italia Sardegna che con estrema fatica, nonostante le difficoltà per il dilagare della pandemia, ha confermato e realizzato nel mese di ottobre la tappa mondiale italiana del2020 nella città di Alghero. L'Italia, l'ente che coordina l'organizzazione mondiale della tappa sarda del mondiale automobilistico è tagliata fuori dai finanziamenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per i grandi eventi.Nel cartellone pubblicato questa mattina, infatti, il Rally Italia Sardegna risulta tra i grandi eventi sportivi «non finanziabili». All'origine di tutto ci sarebbero alcune incongruenze di natura tecnica sulla domanda presentata lo scorso 22 ottobre.Problemi di natura amministrativa e contabile. La domanda infatti - secondo quanto riportato nell'istanza pubblicata dalla Regione Sardegna a valere sulla L.R.7/1955, annualità 2020 - sarebbe mancante della certificazione che attesti la visibilità mediatica della manifestazione, oltre a scostamenti non accettabili sul preventivo finanziario. Inutile sottolineare come il mancato finanziamento regionale possa compromettere la sostenibilità economica dell'evento presentato nella sede della Regione Sardegna lo scorso mese di agosto [ LEGGI ] e minarne irrimediabilmente le future edizioni.