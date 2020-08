Cor 16:14 Il Rally Italia Sardegna anticipa all´8 ottobre «I grandi eventi sportivi per promuovere l´Isola» Ad Alghero cresce l´attesa per l’evento mondiale che l’Automobile Club d’Italia, insieme con la FIA e la WRC Promoter, aveva inizialmente stabilito per i giorni dal 29 ottobre al 1 novembre. Questa mattina la presentazione a Cagliari







Oggi è stata ufficializzata la data a Villa Devoto, sede della presidenza della Regione Sardegna. Ad Alghero c’è grande attesa per l’evento mondiale che l’Automobile Club d’Italia, insieme con la FIA e la WRC Promoter, aveva inizialmente stabilito per i giorni dal 29 ottobre al 1 novembre. Alla presentazione dell’evento hanno partecipato con il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Assessore al Turismo Gianni Chessa, il Presidente nazionale dell’Aci Angelo Sticchi Damiani e il Presidente dell’Aci Sassari Giulio Pes, oltre al sindaco di Alghero Mario Conoci.



La tappa del Rally Italia Sardegna 2020, round italiano del FIA World Rally Championship vedrà Alghero ancora protagonista con il parco assistenza e il quartier generale, e quest’anno avrà un prologo promozionale di grande impatto mediatico, nel corso del mondiale di Formula 1 dal 4 al 6 settembre prossimi a Monza, dove il Rally della Riviera del Corallo avrà una sua visibilità nel rettilineo del circuito. «La data del 8-11 ottobre comporterà risvolti anche sul calendario degli eventi stilato dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero, con alcune variazioni di tipo logistico necessarie all’approntamento del Rally, soprattutto per gli appuntamenti previsti nell’area portuale e nel Piazzale della Pace» precisano da Porta Terra (con tutta probabilità Matherland sarà costretta a chiudere con oltre un mese di anticipo la già ristretta stagione ndr).



