Covid: 19enni senza mascherina sanzionati a Tula

22:06 Truffa dei pannelli solari: una denuncia a Buddusò Un 25enne romeno abitante in Veneto, agente intermediario di una società romana che si occupa di energie rinnovabili, ha fatto sottoscrivere al querelante, a sua insaputa, un contratto per l’accensione di un finanziamento bancario per l’importo di 31mila euro

19:00 Sassari: 51enne tenta di buttarsi dal cavalcavia Un uomo di 51 anni, dopo aver scavalcato il guardrail, ha raggiunto la protezione metallica del cavalcavia, minacciando il suicidio

21:05 Società evade al Fisco 225mila euro Al termine della verifica fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno constatato che la società con sede nel Medio Campidano, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018, non ha dichiarato i ricavi conseguiti per 225.595euro e un’Iva pari a 46.700euro, qualificandosi come “evasore totale”

19/11/2020 Lancia una mannaia dal balcone: denunciato 48enne Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti per deferire in stato di libertà l´uomo, già noto alle Forze dell´ordine. Fortunatamente, la mannaia, lunga 31centimetri, non ha colpito nessuno

19/11/2020 Strutture abusive: denunciato 55enne Ieri, a Ozieri, in regione Salighes, i Carabinieri del Nucleo Operativo ecologico hanno deferito in stato di libertà un uomo per aver realizzato e utilizzato abusivamente un canile, una grande porcilaia, una stalla per l´allevamento di ovini, un pollaio e un deposito attrezzi

19/11/2020 Anfore e cocci: denuncia a Sorso Ieri pomeriggio, la locale Stazione dei Carabinieri, al termine delle indagini, ha deferito in stato di libertà un 45enne per impossessamento illecito di beni culturali e del paesaggio

19/11/2020 Controlli anti-movida a Nuoro I Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato dieci giovani del luogo che, in violazione dell´ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande in contenitori in luoghi pubblici, si trovavano in Piazza Vittorio Emanuele intenti a consumare bevande alcoliche e in lattina

18/11/2020 Bancarotta: 4 arresti nel Cagliaritano Nell´ambito dell´operazione “Ghost”, indagine coordinata dalla Procura di Cagliari, le Fiamme gialle hanno scoperto dissesti societari per 155milioni di euro e distrazioni finanziarie per 6,5milioni

18/11/2020 Truffa a Olbia: scatta la denuncia Nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania, un 43enne, ritenuto responsabile di un raggiro ai danni di un olbiese