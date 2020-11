Red 19:12 Cooperative sociali: via all´avviso per i de minimis E´ stato pubblicato dalla Regione autonoma della Sardegna l’Avviso per la concessione di contributi in conto occupazione che prevede un sostegno economico, nell’ambito del regime di aiuti “de minimis”, a favore delle cooperative sociali di tipo “B” iscritte all’albo regionale







La dotazione finanziaria complessiva di 4,5milioni di euro (equamente ripartita per gli anni 2020, 2021 e 2022) prevede la concessione di un contributo in conto occupazione a ciascun socio lavoratore nella misura del 50percento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria, oppure nella misura dell’80percento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate. «Il provvedimento - ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - nasce dall’ascolto e dal lavoro meticoloso e attento con le associazioni di categoria e il mondo rappresentativo delle cooperative e vuole continuare a perseguire l’obiettivo di integrazione sociale dei cittadini e di inserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate».



La presentazione delle domande potrà essere effettuata, a partire dalle 10 di venerdì 27 novembre ed entro le 23.59 di mercoledì 9 dicembre, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Sardegna nell’ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul sito internet SardegnaLavoro. L’ordine cronologico di invio telematico delle richieste costituisce l'unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto. Le cooperative e i consorzi di cooperative, alla presentazione della domanda, prenoteranno la quota parte di risorse richieste per il singolo destinatario.



