Red 19:01 Ostriche alla Maddalenetta: incontro in Commissione L’argomento sarà affrontato dai consiglieri comunali e dagli esperti del settore nell’incontro convocato per mercoledì pomeriggio dal presidente Christian Mulas







Verrà discusso un tema che sta facendo molto discutere in questi giorni, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle imprese e dei comitati. L’ordine del giorno, “Analisi concessione impianto acquacoltura nello specchio acqueo antistante forte della Maddalenetta”, vedrà in collegamento video gli assessori comunali Andrea Montis, Giorgia Vaccaro e Marco Di Gangi, il dirigente del settore Michele Fois, il comandante della Capitaneria di porto di Alghero Pier Claudio Moscogiuri e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste Francesco Guillot (Lipu). Carmelo Spada (Wwf) e Roberto Barbieri (Legambiente), l’Associazione di imprese dei balneari Imprema, Franco Pedrini rappresentate (Fiba-Confesercenti), Andrea Mariotti (Associazione Wind North shore) Nadia Desantis (Comitato la Maddalenetta) e Fabio Cotogni (rappresentante legale della Società cooperativa Vivarium).



«Coinvolgiamo tutti gli attori di questo argomento, senza tralasciare nulla di intentato per metter insieme le aspettative delle imprese e le richieste dei cittadini mirate alla fruibilità del nostro mare. In primo piano c’è sempre la valorizzazione e il sostegno all’imprenditoria che soffre più che mai a causa dell’emergenza, ma nel contempo dobbiamo anche tenere conto delle istanze della comunità e delle attività sportive che nel nostro territorio trovano l’ambiente ideale», afferma Mulas in conclusione.



