Cor 18:20 Focolaio al Cra, anziani e operatori tamponati Super lavoro tra domenica e questo pomeriggio all´ostello di Fertilia, dove a tutti gli ospiti ed agli operatori è stato opportunamente effettuato il tampone per verificare l´eventuale positività al coronavirus. Si spera nel risultato negativo. Provvidenziale la denuncia di un dipendente ad Alguer.it, la protesta dei consiglieri e l'intervento del presidente Pais



Covid e si sono registrati quattro decessi, di cui due nella stessa giornata di sabato [Quotidiano di Alghero, anche a (quasi) tutti i dipendenti è stato effettuato il tampone per verificare l'eventuale positività al coronavirus.



Nella giornata di domenica invece, i responsabili dell'Ats avevano provveduto ad eseguire lo screening su tutti gli anziani ancora rimasti senza tampone nonostante la presenza di ben 13 ospiti positivi. Un'operazione resa possibile grazie all'interessamento in prima persona del Presidente del Consiglio regionale



Lo stesso Sindaco, infatti, probabilmente ignaro della gravità dei ritardi accumulati a Fertilia, soltanto qualche giorno fa riferiva di una situazione tranquilla e monitorata, clamorosamente smentita da un operatore in servizio presso la cooperativa che gestisce il Cra. Commenti ALGHERO - Rimane grave la situazione all'interno del Centro Residenziale Anziani di Alghero dove nelle ultime settimane è scoppiato un vero e proprio focolaioe si sono registrati quattro decessi, di cui due nella stessa giornata di sabato [ LEGGI ]. Soltanto oggi, e grazie alla denuncia pubblica di un operatore del centro al, anche a (quasi) tutti i dipendenti è stato effettuato il tampone per verificare l'eventuale positività al coronavirus.Nella giornata di domenica invece, i responsabili dell'avevano provveduto ad eseguire lo screening su tutti gli anziani ancora rimasti senza tampone nonostante la presenza di ben 13 ospiti positivi. Un'operazione resa possibile grazie all'interessamento in prima persona del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais , intervenuto per mettere una grossa pezza ad una situazione decisamente allarmante, stigmatizzata e condannata da molti consiglieri comunali [ LEGGI ].Lo stesso Sindaco, infatti, probabilmente ignaro della gravità dei ritardi accumulati a Fertilia, soltanto qualche giorno fa riferiva di una situazione tranquilla e monitorata, clamorosamente smentita da un operatore in servizio presso la cooperativa che gestisce il Denuncia che ha squarciato il silenzio imposto, contribuendo in maniera decisiva alla felice soluzione del problema. Nelle prossime ore sono attesi i risultati: la speranza adesso è che i numerosi tamponi effettuati non registrino nuovi positivi.