«Cra Alghero: le bugie del sindaco»

«Non capiamo assolutamente perché il sindaco abbia ripetutamente mentito sulla situazione del nostro Centro anziani e non capiamo perché non sia lui ad intervenire per chiedere a gran voce che ci si attivi facendo i tamponi al più presto. Avrà avuto le sue ragioni. Non buone. Non buone per la collettività e non buone per la città», concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu. Commenti ALGHERO - «Allarmante la situazione al Centro residenziale comunale anziani. Il sindaco, ha detto ieri in un video, urbi et orbi, che sono stati fatti i tamponi a tutti i dipendenti. E' una bugia, appurata, documentata: i tamponi ai dipendenti non vengono fatti da ottobre [LEGGI] . Perché quelle dichiarazioni? Perché quel video? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Ora, acclarate le bugie del sindaco, bisogna agire subito».Sulla situazione del Cra di Alghero intervengono i consiglieri comunali dei Gruppi consiliari dell'Opposizione cittadina, Futuro Comune, X Alghero, Sinistra Comune, Partito democratico e Movimento 5 stelle, che insistono: «Si facciano urgentemente i tamponi a tutti i dipendenti del Cra. Farlo è assolutamente necessario per la sicurezza degli anziani, una risorsa per tutti, non uno scarto della società che si può abbandonare al proprio destino. Non si può tollerare una situazione gestita dal sindaco così superficialmente. Bisogna fare immediatamente i tamponi anche per la sicurezza delle famiglie dei dipendenti che potrebbero essere già contagiati a loro volta ed essere diffusori del contagio».«Non capiamo assolutamente perché il sindaco abbia ripetutamente mentito sulla situazione del nostro Centro anziani e non capiamo perché non sia lui ad intervenire per chiedere a gran voce che ci si attivi facendo i tamponi al più presto. Avrà avuto le sue ragioni. Non buone. Non buone per la collettività e non buone per la città», concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu.