Red 21:07 Poliambulatorio Macomer, «Situazione sempre più pesante» «Da mesi, chiediamo di salvare il laboratorio analisi utile per tutto il Marghine», dichiara Franco Stara, consigliere regionale di Italia viva aderente al gruppo dei Progressisti







«Se in questo periodo si fosse lavorato per salvare e potenziare il laboratorio, Macomer e tutto il Marghine non vivrebbero una situazione di così elevata emergenza sanitaria. In funzione e potenziato, infatti – sottolinea Stara - affiancato da un Covid center nella struttura dove stenta a decollare l'Rsa, il laboratorio avrebbe potuto garantire il processo di sierologici e tamponi senza le lungaggini cui si va incontro facendo capo a Nuoro».



«Tutto senza tralasciare il grosso disagio che si verrà a creare in altri reparti come Oncologia. I pazienti che necessitano di chemioterapia devono essere sottoposti alla valutazione di un emocromo da analizzare in tempi rapidi dal medico preposto, che ormai sarà presente solo saltuariamente in distaccamento e quindi, nella maggior parte dei casi, dovrà lavorare per via telematica», conclude l'esponente di Italia viva.



