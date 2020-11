Red 23:43 Arrestato a Bortigali con tre sacchi di marijuana Domenica notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Macomer e della Stazione di Bortigali hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne



BORTIGALI – Domenica notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Macomer e della Stazione di Bortigali hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne di Bortigali. L’uomo, transitando a bordo della sua autovettura lungo la Strada statale129, si è accorto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile in servizio perlustrativo e ha spento i fari, cercando di entrare nella zona artigianale del paese.



Ma la manovra non è passata inosservata ai militari, che si sono messi alla ricerca del veicolo intercettandolo poco dopo. La successiva perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare 10chilogrammi di marijuana e materiale utile al confezionamento.



L’arrestato, dopo le formalità di rito, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, in attesa di convalida. Al 35enne è stata anche contestata la sanzione amministrativa per violazione delle norme per il contenimento dell’infezione da Covid-19, poiché senza giustificato motivo circolava dopo le 22. Questa mattina (mercoledì), si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.