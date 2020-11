Red 11:05 Cantieri Lavoras: assunzione per undici algheresi Ad Alghero, i Cantieri Lavoras si avviano alla fase dell’assunzione con tre progetti che prevedono occupazione per undici disoccupati per otto mesi. Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda on-line sul portale SardegnaLavoro







Il primo progetto prevede l’assunzione di due addetti all’immissione dati–operatore Edp, con scadenza di presentazione delle domande di ammissione alla selezione lunedì 30 novembre. Il secondo progetto prevede l’assunzione di cinque unità: due impiegati (un direttivo–conservatore e un analista e progettista di applicazioni web), un tecnico informatico–tecnico web e due impiegati amministrativi-tecnico dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate. Anche in questo caso, le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre. Il terzo progetto riguarda un impiegato direttivo amministrativo e tre impiegati assistenti amministrativi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a giovedì 10 dicembre.



Gli avvisi si rivolgono ai candidati disoccupati che siano comunque privi di impiego (e dunque non svolgano alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato, sia autonomo),, iscritti al Centro per l'impiego di Alghero competente per territorio e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro. Tutte le informazioni relative ai tre avvisi sono reperibili sul sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro. Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda on-line sul portale SardegnaLavoro, nella sezione "Servizi online-accedi ai servizi", inserendo le proprie credenziali di accesso o registrandosi come "cittadino" se non ancora in possesso delle stesse. Una volta effettuato l'accesso alla sezione personale, scegliere la sezione "avviamentipa" e cliccare sul link "inserisci candidatura". Potrà pertanto essere ricercato l'Avviso del cantiere di interesse ed eseguita l'operazione di inserimento della relativa domanda di candidatura.