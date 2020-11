Red 9:41 Pesca illegale a Porto Conte: liberati 50kg di pesci e polpi La Compagnia barracellare di Alghero, in collaborazione con il personale dell´Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana ha attuato un’azione di controllo e repressione contro la pesca illegale nella Baia di Porto Conte



Commenti ALGHERO – Ieri (giovedì), la Compagnia barracellare di Alghero, coadiuvata dal personale tecnico dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, ha sequestrato, nell’interno della Baia di Porto Conte, a meno di 10metri di profondità, attrezzi da pesca illegali posizionati a pochi metri dalla costa. Grazie all’intervento del personale operante, sono stati liberati vivi circa 50chilogrammi di pesci e polpi, molti dei quali di piccole dimensioni e sotto la taglia commerciale consentita. Un’azione repressiva verso comportamenti illeciti, fondamentale per la protezione della fauna ittica, soprattutto quando vengono svolti alle basse profondità dove trovano riparo gli stadi giovanili di molte specie, perciò queste attività di controllo sono estremamente importanti per la protezione della biodiversità.