Red 11:04 Spaccio a Olbia: due giovani in manette La perquisizione di una villetta in Zona Pittolongu ha permesso di trovare e sequestrare un chilogrammo di marijuana confezionata in diversi sacchetti alimentari da 100 e 300grammi, due bilancini di precisione e 160euro in contanti



OLBIA – Ieri mattina (venerdì), i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due (un 25enne e un 21enne) erano da qualche giorno sotto osservazione dei militari, insospettiti dal via vai di persone in una villetta presa in affitto in Zona Pittolongu.



La perquisizione nell’abitazione ha permesso di trovare, sia nelle camere da letto, sia nel vano salone, un chilogrammo di marijuana confezionata in diversi sacchetti alimentari da 100 e 300grammi, due bilancini di precisione e 160euro in contanti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I due (solo uno già noto alle Forze dell'ordine) sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della direttissima prevista per oggi.