Ricerca: l´Isola parte da Lula

Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili Commenti LULA - «La Giunta regionale segue con attenzione l’attività del laboratorio “SarGrav”, nel cuore della miniera di Sos Enattos, vicino a Lula, candidata anche ad ospitare il nuovo interferometro di onde gravitazionali». Lo ha dichiarato l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili, in occasione della “Notte europea dei ricercatori”, quest’anno organizzata con solo eventi on-line dall’Università degli studi di Sassari, che ha visto la partecipazione di numerosi ricercatori e delle istituzioni di ricerca con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica. Tra i temi dei seminari di quest’anno, anche un collegamento dal SarGrav, con la presentazione di alcuni aspetti relativi alla fisica delle onde gravitazionali e di alcuni esperimenti.«Il laboratorio sotterraneo – ha aggiunto Pili – è stato realizzato grazie ad un consorzio che vede protagonista la Regione Sardegna con il Ministero dell'Università e della ricerca, l’Istituto nazionale di Fisica nucleare, l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l’Università di Sassari. Con la società regionale “in house” Igea, abbiamo costruito i laboratori di superficie e realizzato una parte del laboratorio sotterraneo. Prossimamente, con l’investimento regionale di circa 2,5milioni di euro, Igea potrà far partire la gara di costruzione ed installazione dei macchinari di ricerca».«Un progetto di grande importanza per la Sardegna, che potrebbe diventare un punto di riferimento costante per la comunità scientifica internazionale, fino all’installazione in quell'area dell'Einstein telescope, dedicato all'osservazione delle onde gravitazionali per comprendere l'evoluzione dello spazio e dei corpi celesti. L’Isola si potrebbe trasformare in un luogo privilegiato per la ricerca più avanzata con strutture all'avanguardia, attirando cospicui investimenti con importanti ricadute anche occupazionali», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili