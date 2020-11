Red 16:22 Incidente sul lavoro: lutto a Muros Oggi, un camionista è deceduto in seguito a un incidente mentre si trovava in uno stabilimento di rivendite all´ingrosso di materiali per l´edilizia nella Zona industriale



MUROS – Nuovo lutto nel mondo del lavoro. Oggi (sabato), un camionista è deceduto in seguito a un incidente mentre si trovava in uno stabilimento di rivendite all'ingrosso di materiali per l'edilizia nella Zona industriale di Muros. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che però non ha potuto far niente. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sassari e i Vigili del fuoco. Ancora non chiarite le cause dell'incidente.