Red 10:33 Consiglio ad Alghero: 17 punti sul tavolo Il Consiglio comunale di Alghero è stato convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, per oggi, alle 16 e, in prosecuzione di seduta, per mercoledì 2 dicembre, alla stessa ora. La seduta si terrà in videoconferenza







Dopo l'approvazione dei verbali audio della seduta consiliare del 16 e 31 ottobre e del 16 novembre, verrà ratificata la delibera di Giunta relativa a una variazione al bilancio di previsione finanziario. Spazio poi al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020). Verrà quindi votata l'approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2019 e poi ratificate tre delibere di Giunta relative ad altrettante variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Si voterà quindi il terzo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020.



Verrà votata l'adozione variante al Prg per la realizzazione del nuovo "ecocentro 3" comunale in località Santa Maria La Palma, Alghero. Infine, spazio a quattro mozioni, presentate da Esposito e più (sulla "attuazione dei progetti territoriali della Rete metropolitana del nord Sardegna"), da Di Nolfo e più (sulla "adesione del Comune di Alghero alla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale–per l'adozione del bilancio di genere"), da Sartore e più (sul "ravvedimento operoso") e da Ferrara e più (sul "Bonus mobilità per la Rete metropolitana del nord ovest Sardegna).