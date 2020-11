Red 11:45 Omicidio Michela, trent´anni anche in Appello «Certezza della pena per il femminicidio di Alghero» La Corte d´appello del Tribunale di Sassari ha confermato la pena a trent´anni di carcere per Marcello Tilloca, riconosciuto colpevole di aver strangolato e ucciso la moglie 40enne di Alghero il 23 dicembre 2018







Un caso che aveva colpito molto la comunità algherese, salita (suo malgrado) agli onori della cronaca per questo triste fatto. La prima sentenza, con rito abbreviato, era arrivata nell'ottobre dell'anno scorso. Inoltre, era stata riconosciuta una provvisionale di 100mila euro ciascuno per la madre, il fratello e la nonna della vittima, parti civili rappresentati dai legali Marco Manca, Daniela Pinna Vistoso e Lisa Udassi, in causa insieme alla Rete delle Donne di Alghero. Con la condanna, Tilloca, assente dall'aula al momento della sentenza ma collegato in video e difeso dall'avvocato Maurizio Serra, ha anche perso la potestà genitoriale.



La sentenza in Appello era prevista venticinque giorni fa, ma la Giuria popolare non si era potuta comporre a causa di due assenze per motivi di salute. Fuori dal tribunale, anche oggi, il sit-in silenzioso della Rete delle donne di Alghero insieme alle associazioni "Noi Donne 2005", Donnedemocratiche, Coordinamento 3 Sardegna, Prospettiva Donna, Centro Antiviolenza, "Donne In Carrelas" e Fidapa.



