11:45 Omicidio Michela, trent´anni anche in Appello «Certezza della pena per il femminicidio di Alghero» La Corte d´appello del Tribunale di Sassari ha confermato la pena a trent´anni di carcere per Marcello Tilloca, riconosciuto colpevole di aver strangolato e ucciso la moglie 40enne di Alghero il 23 dicembre 2018

13:52 Sassari: 31 sanzioni in una sola sera Proseguono i controlli della Polizia locale sul rispetto delle norme per il contrasto al diffondersi del Coronavirus. Sabato, complice l’allerta meteo, non si sono riscontrate violazioni, mentre sono state elevate trentuno sanzioni, quasi tutte a giovanissimi, soltanto venerdì sera

12:49 Maltempo: monitoraggio delle dighe L´Enas, in costante collegamento con la Protezione civile, ha attuato il protocollo relativo alle situazioni emergenziali, procedendo con l’apertura degli sbarramenti nelle zone più colpite e con l’osservazione costante e il tracciamento della situazione degli altri sbarramenti ritenuti a rischio

27/11/2020 Alghero: sequestrate 990 mascherine Erano prive del regolare marchio CE e dell´attestato di conformità ai sensi del D.Lgs. 46/97. Il cittadino bengalese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari e la merce è stata sottoposta a sequestro

9:26 Droga per posta: 50chili sequestrati L´Operazione “Sballo postale”, è scattata a Milano Linate, ma con risvolti anche in Sardegna, dove erano novantatre i destinatari dei pacchi contenenti sostanze stupefacenti

video 29/11/2020 Bitti, un paese devastato dal nubifragio Vigili del fuoco, protezione civile regionale ed Esercito stanno operando con i mezzi meccanici e automezzi per liberare i centri abitati dal fango e mettere in sicurezza le aree coinvolte dal nubifragio

10:41 A Bitti si continua a spalare: immagini Le immagini di questa mattina (lunedì) da Bitti, il piccolo comune del Nuorese travolto dal fango. Sul campo decine di volontari, gli uomini della Protezione civile, i Vigili del fuoco e i militari dell´Esercito. Le immagini in diretta dal paese

video 29/11/2020 Bitti, le immagini di distruzione Un paese devastato dal nubifragio. Morti e dispersi. In campo tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e l´Esercito. Il fango ha travolto case, cantine e strade. Le immagini

21:01 Alluvione in Sardegna: Mattarella chiama Solinas Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo sardo

28/11/2020 Alluvione a Bitti: tre morti e tre dispersi Il maltempo non risparmia la Sardegna neanche in un periodo già tragico per altri motivi. Oggi, si sono registrati tre decessi a Bitti a causa dell´alluvione che sta abbattendosi sul Nuorese. Tre anche i dispersi

video 29/11/2020 Nubifragio in Sardegna, super lavoro nella notte Prosegue dalla notte il lavoro dei vigili del fuoco per il maltempo che sta coinvolgendo le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Crollato il ponte tra Osidda e Bitti

18:12 Bitti, il cordoglio di Solinas: «subito gli aiuti» Questa mattina (domenica), il presidente della Regione autonoma della Sardegna, accompagnato dall’assessore regionale della Difesa dell´ambiente Gianni Lampis e dal capo della Protezione civile della Regione Antonio Belloi, si è recato a Bitti dove ha incontrato il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, per un primo sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dalla violenza dell’alluvione

28/11/2020 Incidente sul lavoro: lutto a Muros Oggi, un camionista è deceduto in seguito a un incidente mentre si trovava in uno stabilimento di rivendite all´ingrosso di materiali per l´edilizia nella Zona industriale

27/11/2020 Ditta non dichiara al Fisco 165mila euro di ricavi I finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale, nei confronti di una ditta con sede ad Assemini e operante nel settore delle demolizioni, che è risultata non aver dichiarato ricavi per complessivi 648.507euro, omettendo di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette dal 2016 al 2018