Red 22:04 Allaccio abusivo: coppia deferita a Porto Torres I Carabinieri della locale Stazione di Porto Torres, a conclusione delle indagini, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica in concorso una coppia di 47 e 43 anni. Il valore dell´energia sarebbe di circa 1.700euro



PORTO TORRES – I Carabinieri della Stazione di Porto Torres, a conclusione delle indagini, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica in concorso una coppia di 47 e 43 anni. I due sono ritenuti responsabili di aver effettuato un prelievo irregolare di energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, per un valore di circa 1.700euro.