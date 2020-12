Red 11:35 «Alghero per Bitti, odg in Consiglio» «Il Partito dei sardi si appella pertanto al sindaco affinché disponga, attraverso una immediata variazione di bilancio, risorse da destinare ai territori colpiti dalla alluvione» è il messaggio lanciato dal segretario cittadino del partito Gavino Tanchis







Nella foto: il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis Commenti ALGHERO - «Non posso che unirmi all’appello rivolto dal sindaco Conoci a sostegno della raccolta fondi intrapresa dal Comune di Bitti a favore della popolazione colpita dalla alluvione. Solidarietà, vicinanza e cordoglio alle vittime da parte del Partito dei sardi, che coglie con favore l’immediata presa di posizione del presidente della Regione Solinas mobilitato, secondo gli intenti pubblicamente manifestati, a reperire stanziamenti utili per far fronte alla tragedia [LEGGI] ».Lo dichiara il segretario cittadino del Pds Gavino Tanchis, che sottolinea come «Anche Alghero potrebbe fare la sua parte. Il nostro Comune ha, infatti, la fortuna di avere un bilancio sano e risorse economiche capaci di supportare i nostri fratelli bittesi che a causa della alluvione hanno perso tutto. Il Partito dei sardi si appella pertanto al sindaco affinché disponga, attraverso una immediata variazione di bilancio, risorse da destinare ai territori colpiti dalla alluvione».«Una richiesta che, in un momento di grande dolore, risalderebbe il legame tra la nostra comunità e quella bittese, ma darebbe persino impulso a quanto manifestato nell’ultimo comunicato dalla costituenda sezione “Antonio Simon Mossa” del Psd’Az algherese [LEGGI] i cui consiglieri comunali, per essere conseguenti a quanto divulgato nella nota stampa, dovrebbero farsi promotori in aula di un ordine del giorno per impegnare il primo cittadino a reperire risorse a sostegno della popolazione colpita dalla calamità naturale»Nella foto: il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis