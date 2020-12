Cor 11:25 Ryanair, da marzo ritorna l´Alghero-Treviso Con l´apertura della 15esima base a Treviso dal prossimo 30 marzo, il vettore irlandese prevede anche il volo col Riviera del corallo in Sardegna. Per l´aeroporto di Alghero si tratta di un gradito ritorno







«Una crescita esponenziale che non sarà limitata a Treviso (dove peraltro Ryanair ha operato il suo primo volo in Italia nel 1998, da Londra Stansted) ma interesserà anche il Marco Polo di Venezia» ha assicurato il manager irlandese. Tra i nuovi collegamenti ci sarà la rotta col Riviera del corallo di Alghero.



Per l'aeroporto di Alghero si tratta di un gradito ritorno. Il volo, operativo anche in inverno fino al 2015, ritornerà a decollare dal mese di marzo 2021. Già calendarizzati tre collegamenti settimanali, che in attesa del rilascio della definitiva summer potrebbero anche essere incrementati nei mesi di punta. Commenti ALGHERO - Ryanair investe sul Veneto con l’apertura a Treviso, dal prossimo 30 marzo, della sua prima base nella regione, la 15esima in Italia. Due gli aeromobili che serviranno un network di 45 destinazioni (6 domestiche e 39 internazionali), di cui 18 nuove, per un totale di 153 voli settimanali, ha dichiarato Eddie Wilson, ceo di Ryanair.«Una crescita esponenziale che non sarà limitata a Treviso (dove peraltro Ryanair ha operato il suo primo volo in Italia nel 1998, da Londra Stansted) ma interesserà anche il Marco Polo di Venezia» ha assicurato il manager irlandese. Tra i nuovi collegamenti ci sarà la rotta col Riviera del corallo di Alghero.Per l'aeroporto di Alghero si tratta di un gradito ritorno. Il volo, operativo anche in inverno fino al 2015, ritornerà a decollare dal mese di marzo 2021. Già calendarizzati tre collegamenti settimanali, che in attesa del rilascio della definitivapotrebbero anche essere incrementati nei mesi di punta.