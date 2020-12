Red 12:48 Santa Barbara: celebrazioni ad Alghero Questa mattina, nel locale Ufficio Circondariale marittimo, il sindaco Mario Conoci ha presenziato alla celebrazione della ricorrenza dedicata alla Patrona dei marinai e dei Vigili del fuoco







Con loro, anche il parroco don Angelo Cocco. Sono seguite alcune cerimonie di forma privata, per le prescrizioni dell'emergenza sanitaria in atto.



E' stata deposta una corona davanti al monumento ai caduti del mare, nello Scalo Tarantiello. Alle 11, l’assessore comunale Marco Di Gangi ha presenziato con i Vigili del fuoco alla Messa celebrata nella Parrocchia di San Giuseppe. Commenti ALGHERO - Questa mattina (venerdì), alle 9.30, nell’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, il sindaco Mario Conoci ha presenziato alla celebrazione della ricorrenza dedicata a Santa Barbara, la Patrona dei marinai e dei Vigili del fuoco. A fare gli onori di casa, il comandante della locale Capitaneria di porto Pier Claudio Moscogiuri.Con loro, anche il parroco don Angelo Cocco. Sono seguite alcune cerimonie di forma privata, per le prescrizioni dell'emergenza sanitaria in atto.E' stata deposta una corona davanti al monumento ai caduti del mare, nello Scalo Tarantiello. Alle 11, l’assessore comunale Marco Di Gangi ha presenziato con i Vigili del fuoco alla Messa celebrata nella Parrocchia di San Giuseppe. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat