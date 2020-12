Red 21:02 «Piena collaborazione tra Istituzioni» Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto il comandante del ComFopSud, generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, e il comandante Cmesa, generale di Divisione Francesco Olla: «Piena collaborazione al servizio dei cittadini»







Da entrambe le parti è emersa la volontà di una sempre maggiore collaborazione istituzionale, finalizzata alla sicurezza dei cittadini e del territorio, come dimostrato anche nei giorni scorsi, in occasione dell’alluvione che ha colpito la Sardegna, durante la quale i reparti dell’Esercito hanno fornito una preziosa opera in collaborazione costante con la Protezione civile regionale e tutte le altre forze in campo. Solinas ha sottolineato il profondo legame che unisce la Sardegna all’Esercito e alle Forze armate, testimoniato dall’immenso contributo dato dai sardi e dai sacrifici compiuti non solo in occasione dei conflitti, ma anche nelle missioni di pace.



La collaborazione sempre più intensa tra le Istituzioni potrà avere, è stato sottolineato, ampi sviluppi anche nel campo della ricerca tecnologica, nella tutela ambientale, nella cessione alla collettività di aree, edifici e infrastrutture non più essenziali per lo svolgimento di attività militari, nell'approfondimento storico legato alla presenza delle Forze armate italiane in Sardegna, che, come ha sottolineato il Presidente, ha radici profonde.