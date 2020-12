video Cor 9:04 Esplode la fogna, liquami fino al Calich: le immagini Soliti problemi nella stazione di pompaggio a Fertilia: le condotte sottodimensionate e sotto pressione esplodono e rilasciano enormi quantità di liquami nell´ambiente. Le immagini



Mariotti, anche l'impianto di Fertilia che rimanda le fogne al depuratore di Santa Maria la Palma molto spesso non riesce a lavorare per intero la quantità di materiale in ingresso, rilasciando nell'ambiente circostante sostanze inquinanti. Commenti ALGHERO - Piove e il sistema idrico-fognario della città va in tilt. Questa volta i problemi maggiori si sono registrati a Fertilia, dove la stazione di pompaggio, sottodimensionata nelle condotte e nei tombini di raccordo, è esplosa a causa dell'eccessiva pressione, rilasciando enormi quantità di liquami nel canale fino al Calich. Non si tratta certamente di una novità: proprio come accade al, anche l'impianto di Fertilia che rimanda le fogne al depuratore di Santa Maria la Palma molto spesso non riesce a lavorare per intero la quantità di materiale in ingresso, rilasciando nell'ambiente circostante sostanze inquinanti. Guarda e condividi il video su Alguer.tv