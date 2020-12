Red 20:01 Santa Maria Coghinas: armi e droga nell’azienda agricola Il 51enne proprietario è stato arrestato e, dopo alcuni giorni agli arresti domiciliari, questa mattina il giudice ne ha disposto l’obbligo di firma e quello di dimora



SANTA MARIA COGHINAS – Armi e droga nell'azienda agricola: i Carabinieri arrestano un uomo, già noto alle Forze dell'ordine. Tutto è nato da un controllo che i militari della Compagnia di Valledoria hanno fatto nella sua azienda di Santa Maria Coghinas la settimana scorsa, quando sono stati trovati in un terreno nella sua disponibilità un frangizolle e un trattore rubati tempo prima a Olmedo da ignoti malfattori.



Quel giorno, un 51enne noto alle Forze dell’ordine è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, perchè non ha saputo giustificare la presenza della refurtiva nella sua proprietà. Però, qualcosa nell’atteggiamento dell’uomo non tornava e gli inquirenti hanno immediatamente sospettato che nell'azienda potesse esserci qualcos’altro di illecito. Dopo diversi servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolto nei giorni successivi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile e della Stazione di Valledoria, con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e da una squadra di Cinofili sono passati all’azione con un vasto spiegamento di forze.



Nella disponibilità dell'uomo, nascosti in sacchi normalmente usati per conservare il mangime e nella sua auto, i militari hanno trovato, tra marijuana e cocaina, 2,5chilogrammi di stupefacente. Ma i guai del 51enne non sono finiti qui, perchè i Carabinieri hanno trovato, nascosto tra le assi di un tavolo, un fucile illegalmente detenuto e il relativo munizionamento. L'uomo è stato arrestato e, dopo alcuni giorni agli arresti domiciliari, questa mattina (mercoledì) il giudice ne ha disposto l’obbligo di firma e quello di dimora nel Comune di Santa Maria Coghinas.