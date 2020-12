Red 8:09

Pecorino romano: eletti vicepresidenti

Il Consiglio d’amministrazione del Consorzio di tutela del pecorino romano Dop ha eletto ieri i due vicepresidenti: Lorenzo Sanna (Foi/Auricchio di Macomer) e Giannetto Arru Bartoli (Latteria sociale cooperativa di Pozzomaggiore)

Commenti

MACOMER - Il Consiglio d’amministrazione del Consorzio di tutela del pecorino romano Dop ha eletto ieri (mercoledì) i due vicepresidenti: Lorenzo Sanna (Foi/Auricchio di Macomer) e Giannetto Arru Bartoli (Latteria sociale cooperativa di Pozzomaggiore). Si completa così l’Ufficio di presidenza del Consorzio, che sarà in carica per i prossimi tre anni. «Auguro buon lavoro ai due vicepresidenti appena eletti e a tutto il Cda - dichiara il presidente Gianni Maoddi - Ci attendono sfide importanti che sono sicuro affronteremo insieme nel modo migliore, con la collaborazione di tutti i soci: l’obiettivo comune è, infatti, quello di rafforzare ancora di più il ruolo strategico del Consorzio per far crescere l’intera filiera del pecorino romano e l’economia che genera nei territori di produzione».Nella foto: il neovicepresidente Giannetto Arru Bartoli