A.B. 22:04 Serie D: rinviata Insieme Formia–Torres La Lega nazionale dilettanti, vista l’impossibilità di eseguire i test sanitari previsti, ha deciso che la partita, valida per il girone G, in programma domenica, è rinviata a data da destinarsi



Commenti SASSARI – Ai tempi del Coronavirus, non c'è pace per lo sport. Vista l’impossibilità di eseguire i test previsti dall’aggiornamento protocollo del 2 dicembre, in relazione alla convenzione affidata alla Federlab, la Lega nazionale dilettanti ha deciso che la partita Insieme Formia-Torres, valida per il girone G del campionato di serie D, in programma domenica 13 dicembre, rinviata a data da destinarsi.