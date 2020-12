Red 8:16 Tissi punta sull´efficienza energetica L’Amministrazione comunale investe sull’efficienza energetica, affidato il servizio di efficientamento energetico degli impianti tecnologici degli immobili e della pubblica illuminazione







L'intervento prevede il completo riammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica, con la sostituzione integrale delle vecchie armature stradali, con nuovi sistemi led, energeticamente molto performanti e di ultimissima generazione, permettendo un efficientamento degli impianti che con un risparmio del 47percento di energia elettrica, garantirà anche un risparmio sulla spesa attualmente sostenuta dall'Amministrazione; risparmi che potranno essere reinvestiti sia negli impianti stessi o per altre esigenze. I lavori consisteranno nella sostituzione, su tutte le strade, vie e piazze del paese, di circa 472 corpi luminosi, ai vapori di sodio, non più rispondenti alle normative sull’efficienza energetica e sull'inquinamento luminoso, e al loro posto saranno collocati i nuovi sistemi led la cui efficienza e funzionalità verrà garantita per vent'anni, con una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di Cp2 in atmosfera. Oltre agli interventi citati e riferiti alla illuminazione pubblica, il programma degli interventi riguarda anche gli immobili comunali quali scuole, biblioteca, palestra, struttura ex ma, bocciodromo, ecc.



Negli immobili sono previste opere sugli impianti termici e di climatizzazione, con attività di adeguamento normativo e di realizzazione e implementazione dei sistemi di regolazione climatica, sugli impianti di illuminazione con riqualificazione dei sistemi esistenti a fluorescenza, con nuovi sistemi a led, predisposti per il controllo presenze e la regolazione in base agli apporti di luce solare, nonché la realizzazione di nuovi sistemi fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’intervento sarà realizzato nel 2021, e garantirà risparmi in termini di energia assorbita, con notevole riduzione dei costi e delle emissioni di anidride carbonica. «In questo modo - spiegano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore Gionni Deledda- proseguiamo la nostra azione improntata alla riduzione delle emissioni e dei consumi energetici. Questo intervento va a sommarsi infatti agli altri già attivati sul tema della sostenibilità ambientale da questa amministrazione quali: progetti di efficientamento energetico della vecchia casa comunale, dell’attuale Comune, l’installazione di due impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici». «Siamo tra i primi Comuni in Sardegna ad aver aderito al Paes, il piano di azione delle energie sostenibili – ricorda il primo cittadino - che nei prossimi vent'anni ci permetterà una pianificazione che mira all'abbattimento di Co2 in una quota superiore alle misure del Protocollo di Kyoto». L'obiettivo, per Budroni, è anche quello di arrivare ad abbattere gli attuali consumi di energia elettrica con la riduzione dell’immissione nell'aria di Co2.



Rinnovare gli impianti tecnologici e di illuminazione pubblica, significa raggiungere livelli significativi di risparmio di energia elettrica e di combustibili fossili, inoltre adeguare gli impianti alle normative europee e regionali consente di raggiungere elevati standard di efficienza energetica. La strategia adottata è quella di tutelare e migliorare l’ambiente, razionalizzando e riducendo i consumi energetici, con canoni inferiori ai costi storici dell’Ente. Attraverso il servizio si procederà all'ottimizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, alla messa a norma degli impianti, al recupero dell’efficienza, all’incremento del risparmio energetico e alle attività di controllo, gestione e coordinamento. La manutenzione ed i sistemi di controllo a distanza saranno garantiti per vent’anni. «Si tratta di un progetto che ci consentirà di ridurre i consumi e i relativi costi, garantendo l’erogazione di servizi più efficienti, un risparmio di risorse finanziarie e un minor impatto ambientale e luminoso», prosegue il sindaco.



«L’Amministrazione comunale sta seguendo la strada della modernizzazione e del risparmio, con l’obiettivo di migliorare nel contempo i servizi per i cittadini. Questo progetto ci consentirà di gestire al meglio l’illuminazione pubblica, riducendo l’inquinamento luminoso ed evitando le accensioni diurne per l’individuazione dei guasti, il cui riscontro avverrà in tempo reale con il sistema di telecontrollo. Proprio grazie al sistema di localizzazione immediata gli interventi potranno essere tempestivi», spiega il primo cittadino. Oltre al risparmio sui consumi, i benefici vengono calcolati anche sulla riduzione delle emissioni di Co2. Inoltre, con il nuovo sistema di gestione verrà garantito anche l’aumento del tempo di vita di ciascuna lampada e apparecchiatura, la riduzione dei costi per il personale dedicato alla manutenzione, il risparmio dei materiali, grazie a interventi mirati, e il risparmio sul costo dell’organizzazione generale del servizio. Anche i cittadini e gli utenti presenti nei vari immobili avranno parte attiva nell’erogazione e nel controllo del servizio erogato. Verrà istituito un apposito numero verde dedicato ai servizi previsti nella Concessione, a disposizione di tutta la popolazione, attivo h24, al quale si potranno rivolgere direttamente e gratuitamente i cittadini, per segnalare eventuali disservizi e malfunzionamenti. Commenti TISSI - L’Amministrazione comunale di Tissi ha assegnato tramite bando di gara a procedura aperta, l’appalto per la concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei gruppi di pressurizzazione antincendio degli immobili del Comune, attraverso un partenariato pubblico privato, società “Engie”, specializzata nel ramo dell’efficienza energetica. Aggiudicata in via definitiva, per una durata di vent'anni, la concessione del servizio di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, potenziamento, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. 