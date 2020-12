Red 22:22 Esenzioni ticket: Fiamme gialle in azione I finanzieri della Tenenze di Sarroch, Muravera e Sanluri hanno concluso numerosi controlli nei confronti di alcune persone risultate indebitamente percettrici di sovvenzioni statali nel settore sanitario



CAGLIARI - I finanzieri della Tenenze di Sarroch, Muravera e Sanluri hanno concluso numerosi controlli nei confronti di alcune persone risultate indebitamente percettrici di sovvenzioni statali nel settore sanitario. L’azione delle Fiamme gialle è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.



Le indagini hanno permesso di accertare che tutti i fruitori delle esenzioni versavano in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico. I loro redditi, infatti, avrebbero di fatto reso non accoglibile le domande, in quanto superavano i limiti normativamente previsti.



A Capoterra sono state accertate due indebite percezioni, rispettivamente per 230 e 191euro; a San Vito due soggetti hanno usufruito, senza averne titolo, dell’esenzione del ticket, in un caso per 213euro e nell’altro per 226euro; a San Gavino Monreale, l’importo non dovuto a titolo di esenzione per un soggetto è ammontato a 1.128euro; a Villanovaforru e Senorbì, i ticket indebitamente usufruiti sono risultati essere in un caso pari a 577euro e nell’altro a 674euro. Tutti sono stati segnalati alla locale Prefettura per l’irrogazione della sanzione amministrativa, pari al triplo di ciascun importo non spettante, nonché alla competente Asl per il recupero degli indebiti conseguiti.