Auto estere clonate: doppia denuncia a Sorso



SASSARI - La Sezione Polizia Stradale di Sassari ha denunciato all’Autorità giudiziaria un 30enne e un 32enne di Sorso, responsabili in concorso con tre residenti nel Napoletano, di truffa e riciclaggio di cinque autovetture. Gli agenti, durante la lunga attività di indagine iniziata nel 2019 e conclusasi pochi giorni fa, hanno passato al setaccio migliaia di annunci pubblicati su internet. Da subito, gli inquirenti hanno capito che dietro alcune allettanti proposte di vendita di marche importanti di Suv pubblicate sulle pagine Facebook e su un noto portale di compravendita on-line, si nascondeva l’inganno.



Infatti, tutti i veicoli acquistati da ignari acquirenti della provincia sassarese che pensavano di aver fatto un affare, sono risultati poi provento di furto. Gli autori dei reati hanno utilizzato una tecnica per il riciclaggio difficilmente rilevabile a un occhio poco esperto. I veicoli, rubati prevalentemente in Italia, sono stati abilmente alterati attraverso la ripunzonatura del numero di telaio e la sostituzione di tutte le targhette adesive, con l’apposizione dei dati di veicoli identici circolanti in altri Paesi, da cui solitamente provengono i documenti di circolazione utilizzati per l'immatricolazione.



In diverse agenzie pratiche auto e motorizzazioni della Penisola si effettuavano le pratiche di nazionalizzazione dei veicoli con l’utilizzo dei corrispondenti documenti di circolazione dei veicoli esteri, con l’emissione delle nuove targhe. Le auto, dopo l’accurata trasformazione, venivano trasportate in Sardegna e stoccate in una struttura alla periferia di Sorso. Tutte le auto sono stato oggetto di accertamenti tecnici e successivo sequestro. Sono stati poi poste a disposizione della Procura della Repubblica di Sassari in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.