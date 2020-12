Red 11:13 «Piano Casa pessimo regalo di Natale all’isola» «E´ l’impianto complessivo della legge a dover essere rivisto: meno incrementi di volumetrie e no a lottizzazioni selvagge, più ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente per favorire lo sviluppo», dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni







«Nonostante la contrarietà trasversale al disegno di legge (dalle associazioni ambientaliste, passando per la Cgil, sino al Governo nazionale) i sardo-leghisti perseverano ostinatamente nel loro progetto di cementificazione selvaggia e devastazione dell’ambiente, ignorando bellamente anche i rilievi del Consiglio delle autonomie locali. La giustificazione – sottolinea il parlamentare sardo - è la solita cantilena che pretende di associare mattone e sviluppo, in una dicotomia ancorata a logiche che hanno già ampiamente dimostrato tutto il loro fallimento».



«A detta di Solinas, il testo verrà emendato in nome del “valore irrinunciabile della difesa delle coste”. Ma è l’impianto complessivo della legge a dover essere rivisto: meno incrementi di volumetrie e no a lottizzazioni selvagge, più ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente per favorire lo sviluppo. La Sardegna merita un approccio diverso alla disciplina del territorio, che tenga in conto le diverse realtà che caratterizzano l’isola e le relative specifiche esigenze», conclude il presidente della Commissione Giustizia della Camera.



