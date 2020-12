Red 18:13 Ecco i finalisti del Puntodivista film festival La fase conclusiva della 13esima edizione della rassegna proseguirà fino a martedì 29 dicembre, in diretta streaming da Cagliari. Sono diciotto i finalisti in gara







Questi i film che si contenderanno il premio finale: “Cris Superstar”, di Guillermo Fernández Groizard (Spagna); “The List”, di Ahmad Mirhashemi (Iran); “Colores”, di Melissa Estaba (Spagna); “Deadline”, di Pablo López de Aramburu (Spagna); “Decir no”, di Sonia Reoyo (Spagna); “Interior Taxi Noche”, di Silvia Rey (Spagna); “Just for the record”, di Vojin Vasovic (Serbia/Canada); “Lost & Found”, di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe (Australia); “Mad in Expain”, di Coke Riobóo (Spagna); “Maria”, di Giovanni Battista Origo (Italia); “Nikola Tesla the Man From the Future”, di Alessandro Parrello (Italia); “Offro io”, di Paola Minaccioni (Italia); “Qué hago yo aquí”, di Marialejandra Martin (Venezuela); “Rosa”, di Tess Masero Brioso (Spagna); “Six home”, di Ebad Adib Pour (Iran); “Sticker”, di Georgi M. Unkovski (Macedonia); “Tempo”, di Lucas Snijder (Olanda); “The World is thirsty”, di Isabel de la Torre (Spagna). I diciotto film, proiettati nel corso di quattro serate programmate nel Festival, impreziosito da incontri, dibattiti, interviste ed eventi musicali. Gli incontri sono on-line, trasmessi dallo spazio scenico virtuale allestito al Teatro Adriano di Cagliari, da anni luogo storico del Concorso Festival, e sono visibili in streaming sul sito della rassengna e nella pagina Facebook di Art’In Produzioni.



