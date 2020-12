Red 14:41 Giovanna Solinas Salaris da Usini

E' il nuovo Segretario ad Alghero Per la prima volta, dal primo gennaio 2021, Alghero avrà una donna come segretario generale. Il sindaco Mario Conoci ha scelto Giovanna Solinas Salaris







La prima donna in un ruolo apicale nella macchina amministrativa algherese proviene dal Comune di Usini, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Sassari e ha esperienze formative importanti nella Pubblica amministrazione. «Siamo molto felici di questa scelta. La dottoressa Solinas Salaris è la figura che volevamo per continuare il percorso di crescita e della qualità delle prestazioni nella macchina amministrativa», commenta Conoci.



«Una alta professionalità – sottolinea il primo cittadino – che, sono sicuro, sarà in grado di in grado di condurre la struttura nel solco della alta competenza avviato con il dottor Arru, con un curriculum che evidenzia notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze del Comune di Alghero, ma anche con doti umane che mi hanno determinato nella scelta». Giovanna Solinas Salaris inizierà il rapporto con il Comune dal primo gennaio 2021.



