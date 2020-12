Red 19:23 Sant´Antioco: riqualificazione ex mercato La Giunta comunale, facendo affidamento su una dote finanziaria di circa 3milioni di euro, ha approvato il progetto definitivo per la residenza artistica-sala convegni, a due passi da Corso Vittorio Emanuele







Nella foto: il rendering del progetto Commenti SANT'ANTIOCO - Si avvia alle fasi conclusive il programma di riqualificazione a fini culturali dell’ex mercato civico di Sant’Antioco. Infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di un’opera che, facendo affidamento su una dote finanziaria di circa 3milioni di euro (in gran parte derivanti dal Fondo delle isole minori), punta a riconvertire gli spazi dell’ex cuore pulsante dell’economia cittadina, in disuso da anni, in un luogo moderno e funzionale consacrato interamente alla cultura, tra teatro, sala convegni, auditorium e residenza artistica, incastonato nel pieno centro cittadino: a due passi dal Corso Vittorio Emanuele, il cosiddetto viale alberato.«Abbiamo creduto nel progetto e ci siamo impegnati per salvare il finanziamento – commenta il sindaco Ignazio Locci – fondi che rischiavano di andare perduti. Sant’Antioco merita un luogo dedicato alle espressioni culturali, una vera e propria casa della cultura, il cui valore aggiunto sarà la sua posizione privilegiata: sorgerà, infatti, nel centro del paese. Con questo finanziamento, e anche grazie all’impegno costante dei funzionari dei Lavori pubblici, riusciremo a portare a casa il risultato, nonostante la pandemia abbia ritardato il cronoprogramma. Ma non ci siamo mai arresi e adesso la meta pian piano si sta avvicina».Nel procedimento amministrativo, l’approvazione del progetto definitivo è quel passaggio determinante che spiana la strada alla procedura per la gara d’appalto. In merito, interviene l’assessore comunale ai Lavori pubblici e all’urbanistica Francesco Garau: «Con il sigillo sul progetto definitivo che abbiamo apposto lunedì, non resta che l’approvazione dell’Esecutivo: un compito che spetta all’Ufficio comunale competente, con proprio atto, cui seguirà l’indizione della gara d’appalto. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fin qui: riuscire a ridare una nuova vita all’ex mercato civico è un risultato gratificante».Nella foto: il rendering del progetto