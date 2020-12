Red 9:20 Corsi di catalano all´Ateneu alguerès Da gennaio 2021, avranno inizio i nuovi corsi e saranno ancora due di differente livello, finalizzati alla preparazione all’esame per l’ottenimento dei certificati di conoscenza della lingua catalana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue







Questa circostanza, se per un verso poteva sembrare limitativa, ha in effetti consentito di rivolgere l’offerta non più esclusivamente ai soli residenti in Alghero, ma anche a coloro che, per motivi di lavoro o di studio, abitualmente risiedono fuori dalla Riviera del corallo e che, con l’utilizzo di una piattaforma on-line, hanno potuto soddisfare il loro desiderio di approfondire e rinsaldare il legame con la lingua che li lega alla loro città di origine. La modalità da remoto ha raggiunto un numero di consensi superiore al normale andamento e ha ottenuto un notevole successo sia di frequenza, sia di partecipazione attiva, portando a far riflettere sul fatto che, in un futuro no-Covid, si possa pensare a una didattica frontale integrata o alternata a una didattica a distanza, in considerazione anche della eterogeneità dell’utenza in relazione agli specifici impegni personali o lavorativi.



Da gennaio 2021, avranno inizio i nuovi corsi e saranno ancora due di differente livello, finalizzati alla preparazione all’esame per l’ottenimento dei certificati di conoscenza della lingua catalana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Attualmente, la certificazione europea di conoscenza della lingua è essenziale per quanti vogliano essere inseriti nella graduatoria per l'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole secondarie, nelle quali è sempre crescente la richiesta di insegnanti qualificati; l'esigenza è conseguenza della Legge regionale sulle minoranze linguistiche del 3 Luglio 2018 che “tutela, promuove e valorizza il catalano di Alghero, promuovendo di fatto il bilinguismo nell’ambito della pubblica amministrazione, della toponomastica e del commercio”.



Le previsioni sull'andamento della pandemia di Covid-19 non sono ottimistiche e non è azzardato supporre che per tutto il primo semestre del 2021 sia più opportuno mantenere esclusivamente la didattica a distanza utilizzando una delle varie piattaforme on-line che sono diventate di uso comune in ambito scolastico. Il programma dell’Ateneu è quello di proseguire nel 2021 con l’insegnamento del catalano di Alghero, «nella convinzione dell'importanza del valore della difesa di questa nostra lingua che costituisce una specifica peculiarità, non come curiosità turistica, bensì come carattere identitario da salvaguardare per le generazioni future», dichiara il presidente dell'Ateneu Salvatore Piccioni. Chi fosse interessati ai corsi può telefonare al numero 349/4186242 o inviare una e-mail all'indirizzo web ateneualgueres@tiscali.it, per essere inseriti nella piattaforma che verrà utilizzata per le lezioni e nel corrispondente gruppo Whatsapp. L’adesione e la frequenza al corso saranno, come sempre, gratuite. Commenti ALGHERO - Si sono conclusi a novembre i due corsi di catalano di Alghero, di differente livello, iniziati a maggio “da remoto”. Infatti, in primavera, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti restrizioni relative a molteplici ambiti, tra i quali quello didattico e seminariale, l'Ateneu alguerès non ha potuto organizzare né le abituali conferenze, né i corsi tradizionali in presenza; di conseguenza, l'associazione si è organizzata istituendo due corsi on-line secondo i principi della didattica a distanza, così come è stato fatto nelle scuole di ogni ordine e grado.Questa circostanza, se per un verso poteva sembrare limitativa, ha in effetti consentito di rivolgere l’offerta non più esclusivamente ai soli residenti in Alghero, ma anche a coloro che, per motivi di lavoro o di studio, abitualmente risiedono fuori dalla Riviera del corallo e che, con l’utilizzo di una piattaforma on-line, hanno potuto soddisfare il loro desiderio di approfondire e rinsaldare il legame con la lingua che li lega alla loro città di origine. La modalità da remoto ha raggiunto un numero di consensi superiore al normale andamento e ha ottenuto un notevole successo sia di frequenza, sia di partecipazione attiva, portando a far riflettere sul fatto che, in un futuro no-Covid, si possa pensare a una didattica frontale integrata o alternata a una didattica a distanza, in considerazione anche della eterogeneità dell’utenza in relazione agli specifici impegni personali o lavorativi.Da gennaio 2021, avranno inizio i nuovi corsi e saranno ancora due di differente livello, finalizzati alla preparazione all’esame per l’ottenimento dei certificati di conoscenza della lingua catalana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Attualmente, la certificazione europea di conoscenza della lingua è essenziale per quanti vogliano essere inseriti nella graduatoria per l'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole secondarie, nelle quali è sempre crescente la richiesta di insegnanti qualificati; l'esigenza è conseguenza della Legge regionale sulle minoranze linguistiche del 3 Luglio 2018 che “tutela, promuove e valorizza il catalano di Alghero, promuovendo di fatto il bilinguismo nell’ambito della pubblica amministrazione, della toponomastica e del commercio”.Le previsioni sull'andamento della pandemia di Covid-19 non sono ottimistiche e non è azzardato supporre che per tutto il primo semestre del 2021 sia più opportuno mantenere esclusivamente la didattica a distanza utilizzando una delle varie piattaforme on-line che sono diventate di uso comune in ambito scolastico. Il programma dell’Ateneu è quello di proseguire nel 2021 con l’insegnamento del catalano di Alghero, «nella convinzione dell'importanza del valore della difesa di questa nostra lingua che costituisce una specifica peculiarità, non come curiosità turistica, bensì come carattere identitario da salvaguardare per le generazioni future», dichiara il presidente dell'Ateneu Salvatore Piccioni. Chi fosse interessati ai corsi può telefonare al numero 349/4186242 o inviare una e-mail all'indirizzo web ateneualgueres@tiscali.it, per essere inseriti nella piattaforma che verrà utilizzata per le lezioni e nel corrispondente gruppo Whatsapp. L’adesione e la frequenza al corso saranno, come sempre, gratuite.