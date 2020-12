Red 11:34 Al via da maggio il Cagliari-Londra Dal 4 maggio 2021, l´aeroporto “Mario Mameli” sarà collegato a Gatwick con la tratta assicurata dalla compagnia EasyJet. Il volo, in una fase iniziale di operatività, è previsto con due frequenze settimanali: il martedì e il sabato







L'amministratore delegato di Sogaer Renato Branca dichiara: «l’annuncio del nuovo volo è sicuramente un segnale estremamente positivo per il trasporto aereo e ancora di più per il nostro aeroporto, in un’ottica di ripresa generale del settore legata al turismo e ai viaggi business. La rotta consolida il rapporto tra Sogaer e EasyJet, iniziato quindici anni fa quando il vettore credette nelle potenzialità della destinazione Cagliari e di tutto il Sud Sardegna».



«Ringrazio pertanto la compagnia, che in un periodo di estrema difficoltà ha scelto di credere e investire ancora nel territorio sardo, in una prospettiva di sviluppo attraverso un collegamento diretto con la capitale britannica», ha concluso l'ad della società di gestione dell'aeroporto cagliaritano. Il country manager EasyJet Italia Lorenzo Lagorio ha commentato: «La Sardegna è per noi un mercato e una destinazione importante e siamo felici di continuare a contribuire alla connettività del territorio e a supportare il sistema turistico attraverso i nostri collegamenti internazionali con l'Europa e il Regno unito».