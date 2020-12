Red 12:46 Campagna sterilizzazione cani e gatti ad Alghero Al via la campagna di sterilizzazione per i cani e i gatti di proprietà. Graduatoria finale ed erogazione delle somme per i contributi







Delle categorie ammissibili (privati cittadini, allevatori, agricoltori e cacciatori), solo una delle quarantacinque istanze in regola è riferita a un’azienda agricola, mentre tutti gli altri sono cittadini. «La politica di attenzione verso gli animali d’affezione di proprietà e liberi, avrà un ulteriore forte impulso nel corso del 2021, quando saranno disponibili le risorse assegnate dall’Ats al Comune di Alghero, premiato come il più virtuoso in Sardegna», dichiarano dagli uffici comunali. Commenti ALGHERO - Con l’adozione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria finale, si è concluso l’iter di assegnazione dei contributi per la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Alghero, come già avvenuto a fine 2019, ha messo a disposizione della cittadinanza oltre 9mila euro per venire incontro alle persone che hanno la necessità di provvedere alla sterilizzare di cani e gatti femmine, per prevenire gravidanze indesiderate che inevitabilmente graverebbero significativamente su un bilancio familiare già contenuto.Infatti, i contributi sono destinati alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. Sono pervenute all'Assessorato comunale all'Ambiente quarantotto richieste di contributo, ben più di quanto atteso, superando di molto il numero dello scorso anno. Una così elevata quantità di domande, quarantacinque delle quali in regola con i requisiti, avrebbe inevitabilmente comportato l’esclusione di numerosi cittadini per mancanza di sufficienti risorse, ma l’Amministrazione ha scelto di dare risposta a tutti i potenziali aventi diritto, reperendo le somme mancanti portando lo stanziamento finale, quindi, a oltre 9mila euro.Delle categorie ammissibili (privati cittadini, allevatori, agricoltori e cacciatori), solo una delle quarantacinque istanze in regola è riferita a un’azienda agricola, mentre tutti gli altri sono cittadini. «La politica di attenzione verso gli animali d’affezione di proprietà e liberi, avrà un ulteriore forte impulso nel corso del 2021, quando saranno disponibili le risorse assegnate dall’Ats al Comune di Alghero, premiato come il più virtuoso in Sardegna», dichiarano dagli uffici comunali.