Calciomercato: Ignazio Battista alla Torres

Nella foto: Ignazio Battista Commenti SASSARI - La Torres ha ingaggiato l'esterno d'attacco Ignazio Battista. Nato a Taranto, classe 1997, ala destra di piede mancino, nonostante la giovane età ha già maturato molta esperienza partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla Primavera della Ternana, squadra in cui è cresciuto e ha anche esordito in Prima squadra, in serie B, collezionando 7presenze nella stagione 2016/17.Dalla stagione successiva ha sempre giocato in Lega Pro, vestendo le maglie di Viterbese, Matera e Gubbio.Nella scorsa stagione si è diviso tra Gubbio e Vibonese, sempre tra i professionisti. Giocatore di grande tecnica, che unisce abilità nel dribbling e rapidità, Battista ha iniziato questa stagione in serie D con il Cerignola prima di sposare il progetto rossoblu dopo la chiamata del direttore Degli Esposti che l’ha cresciuto a Terni.«Sono venuto qui perché è una piazza importante – le sue prime parole in rossoblu - ho trovato una città bellissima già al primo impatto e credo che qualunque giocatore sappia quanto sia importante per il proprio futuro riuscire a fare bene con questa maglia. Per me è la prima volta in Sardegna, ma ho sempre seguito la Torres, perché qualche anno fa è stato qui Maiorino, cresciuto nel mio quartiere a Taranto. Sono carico e desideroso di sfruttare le mie qualità per dare una mano ai miei compagni in questa stagione». Il giocatore ha svolto i primi allenamenti con la squadra e sarà a disposizione del gruppo già dal prossimo impegno di domenica.Nella foto: Ignazio Battista